Марічка Падалко з ностальгією пригадала Чернігів до війни

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко поділилася спогадами про Чернігів до війни.

Минулого року у серпні телеведуча проводила на головній площі міста святковий прямий ефір до Дня незалежності України. У телемарафоні "Єдині новини" знаменитість пригадала той серпневий день.

"Я дуже добре пам’ятаю, як глядачі, які зібралися тоді на площі, створили живий коридор на початку ефіру. Повз нього я пройшла і отримала неймовірний заряд енергії та підтримки на всю годину ефіру. Наприкінці, я пам’ятаю, як мене всі оточили, і діти, і дорослі. Ми дуже довго тоді не могли розпрощатися, поки з усіма не нафотографувалися і не наобіймалися", – поностальгувала Падалко.

Також зірка пригадала, що тоді глядачі подарували їй купу презентів. Їх Марічка розглядала дорогою до Києва вночі. Один подарунок змусив Падалко довго сміятися.

"Один лікар-стоматолог подарував мені не лише свою візитівку, а й такий значок у вигляді великого і здорового зуба. Ми тоді дуже довго сміялися, повертаючись додому", – розповіла вона.

Нагадаємо, за місяць у Марічки Падалко випав зуб у прямому ефірі. Тоді телеведуча наробила галасу серед фанів та навіть світових ЗМІ і в один момент стала відомою на всю планету.

Крім того, ведуча засипала компліментами місто Чернігів. Вона зізналася, що була приголомшена затишком та красою центру і доглянутими доріжками.

"Все так компактно, поруч, можна повернутися з роботи і вже за пів години купатися у річці. Люди там набагато раніше, ніж ми у Києві, відправляють дітей самих на вулицю. Ми навіть зустріли там таку київську родину, яка столицю проміняла на чернігівський затишок, бо там все дуже по-європейськи", – додала телезірка.

Також Марічка Падалко висловила сподівання, що мине трішки часу і до Чернігова знову масово їздитимуть люди на відпочинок, аби помилуватися красою цього міста.

Наостанок, телеведуча передала вітання усім, хто минулоріч був з нею на площі під час ефіру.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко відверто поділилася, як її чоловік проклинав своїх батьків, які живуть в Росії. Поновити стосунки з мамою і з батьком Єгор Соболєв зможе лише після їхнього каяття, як громадян Росії.

Марічка Падалко: про “швидку” у день народження, чоловіка в ТРО та дивовижне повернення кішки

Читайте також: