Маричка Падалко с ностальгией вспомнила Чернигов до войны

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко поделилась воспоминаниями о Чернигове до войны.

В августе телеведущая проводила на главной площади города праздничный прямой эфир ко Дню независимости Украины. В телемарафоне "Єдині новини" знаменитость вспомнила тот августовский день.

"Я очень хорошо помню, как собравшиеся тогда на площади зрители создали живой коридор в начале эфира. Мимо него я прошла и получила невероятный заряд энергии и поддержки на весь час эфира. В конце, я помню, как меня все окружили, и дети, и взрослые. Мы очень долго тогда не могли распрощаться, пока со всеми не нафотографировались и не обнимались", – поностальгировала Падалко.

Также звезда напомнила, что тогда зрители подарили ей кучу подарков. Их Маричка рассматривала по дороге в Киев ночью. Один подарок заставил Падалко долго смеяться.

"Один врач-стоматолог подарил мне не только свою визитную карточку, но и такой значок в виде большого и здорового зуба. Мы тогда очень долго смеялись, возвращаясь домой", – рассказала она.

Напомним, через месяц у Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире. Тогда телеведущая наделала шума среди фанов и даже мировых СМИ и в один момент стала известной на всю планету.

Кроме того, ведущая засыпала комплиментами город Чернигов. Она призналась, что была ошеломлена уютом и красотой центра и ухоженными дорожками.

"Все так компактно, рядом, можно вернуться с работы и уже через пол часа купаться в реке. Люди там гораздо раньше, чем мы в Киеве, отправляют детей самих на улицу. Мы даже встретили там такую киевскую семью, которая столицу променяла на черниговский уют, потому что там все очень по-европейски", – добавила телезвезда.

Также Маричка Падалко выразила надежду, что пройдет немного времени и в Чернигов снова будут массово ездить люди на отдых, чтобы полюбоваться красотой этого города.

Напоследок, телеведущая передала привет всем, кто в прошлом году был с ней на площади во время эфира.

Напомним, ранее Маричка Падалко откровенно поделилась, как ее муж проклинал своих родителей, живущих в России. Возобновить отношения с мамой и отцом Егор Соболев сможет только после их раскаяния, как граждан России.

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