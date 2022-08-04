На Дніпропетровщині чоловік пограбував бомбосховище: що встиг винести

На Дніпропетровщині чоловік проник у бомбосховище та викрав звідти продукти харчування.

У Кам’янському на Дніпропетровщині чоловік вліз у бомбосховище одного з підприємств та вкрав звідти продукти харчування.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 40-річний чоловік, який працював на підприємстві, проник у бомбосховище, в якому під час повітряної тривоги ховалися люди, та виніс з нього продукти харчування.

Наступного дня він намагався винести їжу за територію підприємства, однак його затримали.

“За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві чоловік заманив 7-річну дівчинку до себе додому та вчинив розпусні дії.

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