На Дніпропетровщині окупанти обстріляли місцеве промислове підприємство

Російські окупанти 25 травня завдали ракетного удару по одному з промислових підприємств Кривого Рогу. В обласній прокуратурі по факту цього відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, російські окупанти здійснили ракетний обстріл одного з промислових підприємства Кривого Рогу. Інформація щодо пошкодженої інфраструктури уточнюється. Окупанти, використовуючи артилерійську зброю, також обстріляли околиці населеного пункту Апостолове Криворізького району. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач.

“Крім того, 24 травня 2022 року країна-агресор нанесла ракетний удар по околицях Дніпровського району. В ході огляду місця подій виявлено фрагменти ворожої ракети. Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що Росія заявила про відновлення роботи порту в Маріуполі. У міськраді пояснили, чому це неможливо.

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