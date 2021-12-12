На Донбасі знайшли щонайменше 12 стихійних поховань людей

Поховання не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином. Наприклад, людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї будинку.

У Донецькій і Луганській областях зафіксували 12 стихійних поховань поблизу лінії розмежування.

Про це розповів головний експерт з питань адвокації ГО "Проліска" Ігор Сосонський, передає Громадське радіо.

"На сьогодні такі поховання ми зафіксували як мінімум у трьох населених пунктах: Старомар’ївка, Донецька область, та 2 населених пункти з обмеженим доступом (Піски та Опитне, Донецька область). Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти", — сказав Сосонський.

За його словами, поховання не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином. Наприклад, людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї будинку.

"Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням", — зазначив громадський активіст.

Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.

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