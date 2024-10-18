На Донеччині ДШВ взяли в полон єгиптянина: що про нього відомо

На Курахівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті, українські воїни взяли в полон окупантів, один з них – єгиптянин.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Останніми днями декілька окупантів підіймали руки, здавалися в полон. Наші десантники мали змогу навіть поспілкуватись із кількома полоненими", – розповів речник бригади.

Єгиптянин, який потрапив у полон, розповів, що приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але, щойно отримав російський паспорт, уже за місяць отримав і повістку на фронт.

Вже буквально за декілька днів він був помічений у смузі оборони 79 бригади – поїхав на штурм і потрапив у полон.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде, – розповів Дрималовський. – Ще один полонений – типовий представник" армії РФ, колишній засуджений, який за 200 тисяч рублів пішов воювати проти України".

Водночас Дрималовський зазначив, що воїни 79-ки нерідко фільмували на камери розвідувальних дронів, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і або підривали себе гранатами, або вчиняли самогубство за допомогою автоматів, щоб не опинитись в українському полоні.

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