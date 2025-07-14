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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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321
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На фронті загинув титулований український веслувальник Юрій Бредак: що про нього відомо

Юрій Бредак був не лише видатним спортсменом, а й хоробрим воїном, який поклав життя за свободу своєї країни.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Юрій Бредак

Юрій Бредак / © Спортивний комітет України

Захищаючи Україну від ворога загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування Юрій Бредак (позивний «Клевер»).

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спортивного комітету України у Facebook.

Юрій Бредак — український спортсмен і військовослужбовець, майстер спорту з академічного веслування та багаторазовий призер чемпіонатів України. Народився у Києві, здобув професійну спортивну освіту, закінчивши у 1999 році Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії восени 2021 року Юрій добровільно підписав контракт із 130-м батальйоном територіальної оборони. У лютому 2022-го став на захист Київської області, а згодом воював у найгарячіших регіонах — на Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Запорізькому напрямку.

Попри отримані поранення, він після лікування повернувся до служби й продовжував захищати Україну. Окрім військової діяльності, Юрій займався власним бізнесом — встановленням кондиціонерів та систем вентиляції. Він був люблячим батьком двох доньок і цінував сімейні цінності, працю та чесність.

Юрій Бредак загинув 23 червня 2025 року

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, позивний «Воха».

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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