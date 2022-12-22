На Херсонщині між російськими окупантами і силовиками виник конфлікт

Між російськими силовиками і військовими стосунки стають дедалі напруженішими через недостатнє матеріальне забезпечення.

Між окупаційними Росгвардією, ФСБ та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, силовики відбирають у російських військових найкращі транспортні засоби, які прибувають на тимчасово захопленітериторії.

Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом.

"Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти. Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини", - кажуть у ЦНС.

Нагадаємо, на бесіди у ФСБ почали викликати незадоволених "спецоперацією" російських військових. Зокрема, співробітники спецслужби вимагають з'явитися "на співбесіду" військовослужбовців Чорноморського флоту.

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