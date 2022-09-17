На Херсонщині окупанти силоміць готують чоловіків до мобілізації

У росіян через втрати немає кому воювати.

На Херсонщині окупанти продовжать посилення фільтраційних заходів з метою тиску на місцевих мешканців для отримання ними російських паспортів.

Про це у Телеграм-каналі написав очільник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ворог планує залучати чоловіків, які матимуть окупаційне посвідчення особи, до мобілізації у так звану російську армію. Усе – для участі у бойових діях проти ЗСУ.

"Партизани закликають мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської області бути обережними та протидіяти ворогу усіма можливими способами", – зазначив Братчук.

Раніше стало відомо, що окупанти хочуть мобілізувати до своїх лав 6 тисяч чоловіків у Горлівці. Через це в місті інтенсивно шукають чоловіків і проводять облави на ринку, в магазинах та на автозаправках.

Мапа війни 16 вересня: біля Херсона ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів

Читайте також: