На Херсонщині відновили рух поїздів після обстрілів окупантів

Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено залізничну дорогу у Херсонській області.

У Херсонській області завершили роботи по відновленню залізничного полотна після російського обстрілу, напередодні, 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рух поїздів за графіком поновлюють від вівторка, 14 лютого.

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого російські окупаційні війська скоїли один з найінтенсивніших обстрілів Херсона. У результаті дій окупантів було пошкоджено залізничну дорогу в регіоні й потяг "Київ-Херсон" тимчасово рухався до Миколаєва.

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