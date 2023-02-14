На Херсонщині відновили рух поїздів після обстрілів окупантів

Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено залізничну дорогу у Херсонській області.
У Херсонській області завершили роботи по відновленню залізничного полотна після російського обстрілу, напередодні, 13 лютого.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що рух поїздів за графіком поновлюють від вівторка, 14 лютого.
Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого російські окупаційні війська скоїли один з найінтенсивніших обстрілів Херсона. У результаті дій окупантів було пошкоджено залізничну дорогу в регіоні й потяг "Київ-Херсон" тимчасово рухався до Миколаєва.
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