На кордоні Білорусі та Польщі знайшли тіло військовослужбовця

Неподалік від кордонів Білорусі та Польщі знайшли тіло 19-річного військовослужбовця. На його тілі помітили ознаки суїциду.

Білоруські прикордонники знайшли в селі Оберовщина поряд з кордоном Білорусі та Польщі тіло 19-річного військового.

Про це повідомила Брестська Краснознамьонна прикордонна група імені Ф.Е. Дзержинського.

Як зазначається, тіло знайшли вдень 20 березня в селищі Оберівщина Кам'янецького району. Труп військового помітили в приміщенні відділення прикордонного контролю “Високо-Литовськ”.

На тілі помітили ознаки суїциду.

Чоловік 2003 року народження. Призваний до армії був у жовтні 2022 року. Проходив службу у Брестській прикордонній групі.

Нагадаємо, що у Збройних силах України повідомили, що станом на сьогодні на території Білорусі не було помічено формування ударних ворожих формувань.

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