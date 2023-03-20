Жест відчаю: у ЗСУ прокоментували нічний візит Путіна до Маріуполя

Сергій Череватий переконаний, що там все було зачищено і кожна людина відібрана та перевірена 200 разів.

У Міноборони України зауважили, що візит Путіна до Маріуполя відбувся "під покровом ночі". Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. "Цинізм і відсутність каяття", — зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Що символізує цей жест Путіна, розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у прямому ефірі телеканалу Freedom.

"Це жест відчаю, коли вже є ордер на його арешт. В російських елітах, і без того не надто стійких, після цього зрозуміли, що це "чорна мітка" від цивілізованого суспільства і жодних послаблень вже не буде, жодних сепаратних переговорів теж. Вождю треба було показати, що він ще в строю, що він сміливий. Більше року він боявся висунути кудись ніс. Але життя змусило. Під покровом ночі це відбулося, тому що він ще той сміливець. Вони чітко знають, як наші ракетні війська добре діють і деякі наші підрозділи, які можуть знаходити колаборантів і ворогів", - заявив він.

Череватий переконаний, що там все було зачищено і кожна людина відібрана та перевірена 200 разів.

"Це "остання гастроль"диктатора", - підсумував спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, 18 березня російський диктатор Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя з нагоди дев’ятої річниці незаконної анексії Криму.

Натсупного дня, 19 березня, російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь.

Політичний аналітик Армен Чибухчян вважає, що Путін відвідав окуповані Крим та Маріуполь із відчаю.

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