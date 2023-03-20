Жест отчаяния: в ВСУ прокомментировали ночной визит Путина в Мариуполь

Сергей Череватый убежден, что там все было зачищено и каждый человек отобран и проверен 200 раз.

В Минобороны Украины отметили, что визит Путина в Мариуполь состоялся "под покровом ночи". Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. "Цинизм и отсутствие раскаяния", — отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Что символизирует этот жест Путина, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в прямом эфире телеканала Freedom.

"Это жест отчаяния, когда уже есть ордер на его арест. В российских элитах, и без того не слишком стойких, после этого поняли, что это "черная метка" от цивилизованного общества и никаких послаблений уже не будет, никаких сепаратных переговоров тоже. Вождю надо было показать, что он еще в строю, что он смел. Более года он боялся высунуть куда-то нос. Но жизнь заставила. Под покровом ночи это произошло, потому что он еще тот храбрец. Они четко знают, как наши ракетные войска хорошо действуют и некоторые наши подразделения, которые могут находить коллаборантов и врагов", – заявил он.

Череватый убежден, что там все было зачищено и каждый человек отобран и проверен 200 раз.

"Это "последняя гастроль" диктатора", — подытожил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, 18 марта российский диктатор Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь по случаю девятой годовщины незаконной аннексии Крыма.

На следующий день, 19 марта, российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.

Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния.

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