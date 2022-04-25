На маршруті евакуаційного потяга працює чотирилапа "провідниця" Ніколь

Найнезвичніша провідниця евакуаційного потяга - собака Ніколь, яка допомагає своїй власниці вивозити людей із небезпечних регіонів України, вже навіть побувала за кордоном.

"Робітниця" поводиться чемно, стежить за порядком та допомагає пасажирам упоратися зі стресом і переживаннями, йдеться в ТСН.

Кудлата помічниця першою застрибує до вагона і перевіряє його на готовність до рейсу. «Перевіряй, давай. Я коли батареї помила, то вона пішла перевіряти усі батареї», – розповідає власниця песика.

Їхні історія знайомства почалася на вокзалі в Дніпрі - провідниця Тетяна Мінькова врятувала собаку від вірної загибелі . «Наші вагони стояли і хтось закричав, як востаннє. Я спустилася, щоб дістати, а вона не дістається. Довелося взяти ключ вагонний і виколупати її, бо вона примерзла в лід», - розповідає вона про порятунок песика.

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Відтоді її відігріла, вилікувала та намагалася знайти для неї родину, але ніхто не погодився взяти дворнягу. Тож Ніколь вже чотири роки з Тетяною. Та після початку масштабного вторгнення Ніколь лишалася вдома геть сама, усі сусіди та друзі Тетяни поїхали, Тетяні нічого не лишилось, як попросити керівництво взяти помічницю з собою. «Звісно! Як ми могли братів наших менших залишити? Собачка дуже чемна, вона не лається ніколи», - розповідає начальниця евауаційного потяга Олена Світлична.

Пасажири евакуаційних потягів не нарікають, але неабияк дивуються такій працівниці. «Люди дуже багато тікають від страждань, від війни, тому, може, справді допоможе комусь зняти стрес. Такими людськими очима дивиться», - твердять пасажири.

Олег Дорошенко рятується з Донеччини, а дивлячись на Ніколь, згадує свою втрачену через війну родину. «Була і сім'я, і дві вівчарки. В результаті -я і коляска. П'ятсот метрів від будинку і реактивні снаряди, і ракета, і касетна бомба була. У мене залишилися дві німецькі вівчарки. Для мене вони сім'я», - каже з жалем чоловік.

Кудлата провідниця: як собака Ніколь допомагає евакуювати людей із небезпечних регіонів України

Ніколь живе у купе провідника, тут має місце для відпочинку та усе необхідне. З пасажирами спілкується обережно і найбільше любить розважати дітей на довгому шляху від війни до безпечного місця.

«Вони всі кажуть, що вона м’яка, приємна. А вона просто лягає та лежить. Але є дітки, які весь час просять її виконувати команди. І вона вже - хочу, не хочу, через не можу, - добре, буду виконувати всі команди, які ти бажаєш», - каже про Ніколь власниця.

Під час евакуаційних рейсів її вихованка, помітила Тетяна: наче відчуває, хто з пасажирів найбільше потребує підтримки. Подеколи годинами не відходить від людини - ніби хоче хоч якось полегшити біль. На рахунку Ніколь вже понад десяток евакуаційних рейсів. Вакцинована та чіпована, з міжнародним паспортом - вона вже навіть з’їздила до Польщі. Залізничні правила ретельно вивчила.

Зараз Ніколь із Тетяною знов рушають у рейс, аби врятувати якомога більше тих, хто змушений через ворога залишити свої домівки.

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