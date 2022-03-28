На Одещині цивільним заборонили носити військову форму: загрожує штраф

Заборонено носити військову форму тим, хто не входить до лав ЗСУ й інших військових формувань.

У Білгород-Дністровському районі Одещини заборонили носити військову форму зі знаками розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

Носити військову форму можуть лише ті, хто входить до лав ЗСУ або інших формувань.

Про це повідомила Білгород-Дністровська районна військова адміністрація у Facebook.

Порушникам загрожує штраф - від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян (від 2 550 до 3 400 гривень).

Нагадаємо, на Одещині затримали росіянина, який збирав інформацію про бойові позиції.

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