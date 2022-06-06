На півдні України ворог готується до активізації бойових дій – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію на Південнобузькому напрямку, південь України, протягом 6 червня.
Зокрема, окупанти намагаються утримати зайняті рубежі, ведуть розвідки та обладнуюють позиції.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 червня.
Разом з тим, ворог готується до активізації бойових дій. Задля того, аби дізнатися про маршрути та позиції українських військових окупанти використовують диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.
"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та інженерному обладнанні оборонних рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій. З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 6 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31,2 тисячі осіб.
Читайте також:
- "Найкращі фахівці": Зеленський розповів, хто займається звільненням захисників "Азовсталі"
- Заховав в цукерці: український журналіст, ризикуючи життям, вивіз із Маріуполя "флешку" з інформацією
- "Нам буде дуже складно": Зеленський розповів, чим небезпечний прорив армії РФ на Донбасі