На Полтавщині у лікарні помер чоловік, який потрапив під обстріл РФ

В Полтавській області після ракетного удару з боку РФ, який вона здійснила на минулому тижні, у лікарні помер чоловік. Він отримав важкі поранення.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Співчуття рідним та близьким. Ворог обовʼязково буде покараний за кожну безневинну жертву цієї війни. Минулого тижня росіяни атакували Миргородський район. Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель. Укотре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Будьте свідомими”, - наголосив Пронін.

Нагадаємо, що у Полтаві пролунали вибухи.

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