На Україну летять ракети: які області - під загрозою атаки

Росія випустила ракети по території Україні. Перед тим у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Відповідно до повідомлення ПС, Росія атакує Україну із Курської області. Станом на 13:55 у повітряний простір зайшли три групи ракет.

Цілі рухаються на південний захід.

Моніторингові канали пишуть, що окупанти, ймовірно, запустили "хибні цілі".

Нагадаємо, раніше інформували про повітряну тривогу у низці областей України.

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