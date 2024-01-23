“Змушують ракети самознищуватися”: експерт розповів про перелам у війні проти РФ

РЕБ не становить загрози для живої сили противника, але впливає на стан і ефективність сучасної зброї.

Два десятки ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам РЕБ під час ворожої атаки 13 січня. Аналітики ISW вже заявили, що це може бути переламним моментом для українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Такою ж думкою в розмові з “24 Каналом” поділився військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров.

За його словами, світовий ВПК налаштований так, щоб ракети здебільшого збивалися іншими ракетами, і це вважалося найефективнішим способом. Проте Україна на практиці доводить геть інакше.

Засоби РЕБ — майбутня зброя

В умовах шалених ракетних обстрілів, яких не зазнавала жодна країна в історії, Україні вдалося віднайти нові методи протидії ракетам та безпілотникам — засоби радіоелектронної боротьби, які потроху стають переламом для українських можливостей.

“Я з цим погоджуюся… Це стало таким же проривом у військово-промисловому комплексі, як-от раніше було винайдення FPV-дронів, які можуть нести боєприпас. Системи РЕБ не просто вносять корективи, а дійсно ледве не змушують ракети самознищуватися — це новий невидимий щит”, — зауважив Андрій Крамаров.

РЕБ не становить загрози для живої сили противника, але впливає на стан і ефективність сучасної зброї, яка залежить від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та за її межами.

Читайте провідні новини:

Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали: чи то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, чи ракети, пов'язані з супутниками. Одним з основних, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв'язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що й рації або дрони, щоб створити перешкоди й заблокувати сигнал.

Як змінилася робота українських систем РЕБ

Завдяки системам радіоелектронної боротьби (РЕБ), Україна може впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу. Про це заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

“Більшість ракет, особливо корейські ракети, наводяться по GPS, у всякому разі більша частина шляху вони використовують супутникові системи. Корейські ракети використовують три супутникові системи – це російська ГЛОНАСС, китайська Baidu й американська GPS; російські ракети використовують ще і європейську систему Galileo”, — каже експерт.

За його словами, якщо поставити перешкоди цим систем і трішечки змінити ці сигнали, то ракети будуть відхилятися. А відхилення можуть бути настільки великі, що ракети вже не зможуть повернутися на початкову траєкторію.

Романенко припускає, що можливо Україна отримала нові системи РЕБ, які дозволяють втручатися загалом в навігаційну систему або систему зв'язку російських ракет.

Читайте також: