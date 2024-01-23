На Украину летят ракеты: какие области – под угрозой атаки

Россия выпустила ракеты на территории Украины. Перед тем в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Согласно сообщению ПС, Россия атакует Украину из Курской области. По состоянию на 13.55 в воздушное пространство вошли три группы ракет.

Цели двигаются к юго-западу.

Мониторинговые каналы пишут, что оккупанты, вероятно, запустили "ложные цели".

Напомним, ранее информировали о воздушной тревоге в ряде областей Украины.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.