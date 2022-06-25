Над Хмельницькою областю збили дві ворожі ракети

Над Хмельницькою областю збили дві ворожі ракети

Під час повітряної тривоги над Хмельницькою областю збили дві ракети.

Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його інформацією, уламки від однієї ракети впали в лісі Кам‘янець-Подільського району. Іншу ракету збили над Хмельницьким районом. Уламки впали у сільському саду однієї з тергромад. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Нагадаємо, зранку РФ завдала ракетного удару по Львівщині, Житомирщині, Чернігівщині. Зокрема, ворог вдарив 24 ракетами по околицях Житомира, загинув військовий.

Ракети літають скрізь - на Запоріжжі люди тікають з окупованих територій. Олександр Старух в ТСН

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