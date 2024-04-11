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Наступ окупантів на фронті: ворог просунувся на одному із напрямків - DeepState

Наступ окупантів на фронті: ворог просунувся на одному із напрямків - DeepState

Російська армія / Фото: Associated Press

У Генеральному штабі повідомляють, що ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.

На Новопавлівському напрямку окупаційні війська просунулися у Новомихайлівці.

Про це повідомляють українські аналітики DeepState. 

За їхніми даними, також тривають бої у Богданівці, Красногорівці, Урожайному та Роботиному.

Зауважимо, відповідно до ранкового зведення Генерального штабу, на Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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