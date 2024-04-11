Наступ окупантів на фронті: ворог просунувся на одному із напрямків - DeepState

У Генеральному штабі повідомляють, що ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.
На Новопавлівському напрямку окупаційні війська просунулися у Новомихайлівці.
Про це повідомляють українські аналітики DeepState.
За їхніми даними, також тривають бої у Богданівці, Красногорівці, Урожайному та Роботиному.
Зауважимо, відповідно до ранкового зведення Генерального штабу, на Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Читайте провідні новини дня: