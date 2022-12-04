Навіщо РФ вивозить українців із соццентрів та дитбудинків: пояснення експерта

Росія намагається вирішити демографічну проблему і використати депортацію у пропагандистських цілях.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо росіяни вивозять дітей з дитбунків та людей із соціальних центрів на окупованих територіях до РФ, якщо не здатні у своїм країні власним громадянам надати необхідне забезпечення.
Про це він розповів у своєму youtube-каналі.
За словами експерта, такі дії мають на меті пропагандистський ефект.
"Росіяни намагаються максимально дегуманізувати Україну. Вони вивозять таких людей, начебто рятуючи від так званих "бандерофашистів". Особливо росіяни вивозять дітей з дитбудинків, інтернатів. Також вони забирають дітей у батьків і вивозять до РФ. Зокрема, такі випадки були у Маріуполі", – каже Жданов.
Таким чином РФ намагається частково вирішити демографічну ситуацію і виростити покоління українців, яких переконають чи змусять вважати себе росіянами, додав він.
РФ краде українських дітей
Нагадаємо, що росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих територій до РФ.
Так, на Луганщині окупанти хочуть незаконно вивезти понад 10 тисяч дітей до РФ під виглядом "меддопомоги".
Під час окупації Херсона росіяни вивезли дітей з інтернатів міста на територію окупованого Криму.
Як розповів президент Володимир Зеленський, загарбники депортували до Росії щонайменше 11 тис. дітей з України.
Самі росіяни вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.