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Навіщо РФ вивозить українців із соццентрів та дитбудинків: пояснення експерта

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Навіщо РФ вивозить українців із соццентрів та дитбудинків: пояснення експерта

Фото: pixabay.com

Росія намагається вирішити демографічну проблему і використати депортацію у пропагандистських цілях.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо росіяни вивозять дітей з дитбунків та людей із соціальних центрів на окупованих територіях до РФ, якщо не здатні у своїм країні власним громадянам надати необхідне забезпечення.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

За словами експерта, такі дії мають на меті пропагандистський ефект.

"Росіяни намагаються максимально дегуманізувати Україну. Вони вивозять таких людей, начебто рятуючи від так званих "бандерофашистів". Особливо росіяни вивозять дітей з дитбудинків, інтернатів. Також вони забирають дітей у батьків і вивозять до РФ. Зокрема, такі випадки були у Маріуполі", – каже Жданов.

Таким чином РФ намагається частково вирішити демографічну ситуацію і виростити покоління українців, яких переконають чи змусять вважати себе росіянами, додав він.

РФ краде українських дітей

Нагадаємо, що росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих територій до РФ.

Так, на Луганщині окупанти хочуть незаконно вивезти понад 10 тисяч дітей до РФ під виглядом "меддопомоги".

Під час окупації Херсона росіяни вивезли дітей з інтернатів міста на територію окупованого Криму

Як розповів президент Володимир Зеленський, загарбники депортували до Росії щонайменше 11 тис. дітей з України.

Самі росіяни вихваляються, що лише з Донбасу вивезли 150 тисяч українських дітей.

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Дата публікації
Перегляди
323
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