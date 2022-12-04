Навіщо РФ вивозить українців із соццентрів та дитбудинків: пояснення експерта

Росія намагається вирішити демографічну проблему і використати депортацію у пропагандистських цілях.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо росіяни вивозять дітей з дитбунків та людей із соціальних центрів на окупованих територіях до РФ, якщо не здатні у своїм країні власним громадянам надати необхідне забезпечення.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

За словами експерта, такі дії мають на меті пропагандистський ефект.

"Росіяни намагаються максимально дегуманізувати Україну. Вони вивозять таких людей, начебто рятуючи від так званих "бандерофашистів". Особливо росіяни вивозять дітей з дитбудинків, інтернатів. Також вони забирають дітей у батьків і вивозять до РФ. Зокрема, такі випадки були у Маріуполі", – каже Жданов.

Таким чином РФ намагається частково вирішити демографічну ситуацію і виростити покоління українців, яких переконають чи змусять вважати себе росіянами, додав він.