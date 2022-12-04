Зачем РФ вывозит украинцев из соццентров и детдомов: объяснение эксперта

Россия пытается решить демографическую проблему и использовать депортацию в пропагандистских целях.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем россияне вывозят детей из детей и людей из социальных центров на оккупированных территориях в РФ, если не способны в своей стране собственным гражданам предоставить необходимое обеспечение.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

По словам эксперта, такие действия совершаются для пропагандистского эффекта.

"Россияне пытаются максимально дегуманизировать Украину. Они вывозят таких людей, якобы спасая от так называемых "бандерофашистов". Особенно россияне вывозят детей из детдомов, интернатов. Также они забирают детей у родителей и вывозят в РФ. В частности, такие случаи были в Мариуполе", – говорит Жданов.

Таким образом, РФ пытается частично разрешить демографическую ситуацию и вырастить поколение украинцев, которых убедит или заставят считать себя россиянами, добавил он.