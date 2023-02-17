Найближчі шість днів вирішать результат війни – Піонтковський

Публіцист вважає, що оточення у кремлівському бункері вже не зможе себе обманювати.

Найближчими днями відбудеться Мюнхенська безпекова конференція та візит президента США Джо Байдена до Польщі. Ймовірно, ці шість днів будуть вирішальними для війни Росії проти Україною.

Про це заявив російський публіцист із США Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу". Він переконаний, що світові лідери зроблять важливі заяви.

"Це буде шість днів, коли рішення цієї війни – неминуча поразка Росії, буде закріплена заявами всіх провідних лідерів світу і оголошена всьому світу", – сказав Піонтковський.

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Публіцист вважає, що оточення у кремлівському бункері вже не зможе себе обманювати.

"Я б сказав, що це шість днів, які вирішать результат війни. Але це неправильно, адже результат вже давно вирішений", – сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами Євросоюзу на минулому тижні оголосив перелік побажань щодо нових поставок озброєнь.

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