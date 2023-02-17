Ближайшие шесть дней решат исход войны – Пионтковский

Публицист считает, что окружение в кремлевском бункере уже не сможет себя обманывать.

В ближайшие дни состоится Мюнхенская конференция безопасности и визит президента США Джо Байдена в Польшу. Вероятно, эти шесть дней будут решающими для войны России против Украины.

Об этом заявили в российский публицист из США Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу". Он убежден, что мировые лидеры сделают важные заявления.

"Это будет шесть дней, когда решение этой войны – неизбежное поражение России, будет закреплено заявлениями всех ведущих лидеров мира и объявлено всему миру", – сказал Пионтковский.

Также читайте Россия стягивает авиацию к украинским границам: аналитики оценили уровень угрозы

Публицист считает, что окружение в кремлевском бункере уже не сможет себя обманывать.

"Я бы сказал, что это шесть дней, которые решат исход войны. Но это неправильно, ведь результат уже давно решен", – сказал он.

Напомним, Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" на годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза на прошлой неделе объявил перечень пожеланий новых поставок вооружений.

Зеленский за 16 февраля: Есть очередная хорошая новость