Загроза з півночі: Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях

На північних кордонах України РФ розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб.

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

За його словами, окупнати здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони півночі України, використовують авіацію та безпілотники, завдають ракетні удари балістичними та керованими ракетами.

Крім військових об'єктів, РФ намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

Для виконання цих завдань РФ розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб. Ці війська озброєні танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами.

Війська РФ у Білорусі

"Не зважаючи на інтенсивні переміщення частин та підрозділів ворога на території Білорусі та західних областей РФ у першому півріччі, постійний моніторинг активності противника показує, що на цей момент немає ознак формування ударних угруповань військ", – зазначив Наєв.

За його словами, розташування російських літаків та вертольотів на території Білорусі, а також їхнє залучення до виконання завдань щодо систем ППО свідчать про тісну військову співпрацю між режимами Лукашенка і Путіна.

Також РФ постійно залучала збройні сили Білорусі та інших країн-сателітів до проведення комплексних навчань в регіоні.

"Це ще один з важелів, за допомогою якого Росія намагалася здійснити тиск на Україну з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки", – констатував Наєв.

Раніше ми писали, як ЗСУ зводять лінію оборони на кордоні з Білоруссю та РФ.

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