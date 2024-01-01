На Сумщині "Шахед" влучив у будинок: в ОВА розповіли про наслідки

Росіяни не припиняють ворожі атаки по Україні.

У Новий рік, 1 січня, росіяни атакували Сумщину. Ворожий БпЛА типу “Шахед” поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.

Про це повідомили в Сумській ОДА.

Зазначається, що внаслідок атаки є руйнування, люди опинились під завалами.

Наразі на місці прильоту працюють всі необхідні служби.

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"Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога", - додали в ОВА.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня було завдано удару по окупованому Лисичанську на Луганщині: сталося влучання в училище, де базувалися російські військові.

Крім того, російська армія атакувала Комишани у Херсонській області. Внаслідок удару є постраждала.

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