НБУ перерахував на потреби військових понад 14,9 млрд грн

Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

На спецрахунку НБУ залишилося 176 млн грн.

Станом на 18 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 176 млн грн.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 14,96 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано 15,1 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

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Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 18 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 311 млн грн. Міністерство соціальної політики України вже перерахувало з нього понад 172 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, Україна може заблокувати перекази до РФ та Білорусі на 200 мільярдів гривень.

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