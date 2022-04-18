НБУ перечислил на нужды военных более 14,9 млрд грн

Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

На спецсчете НБУ осталось 176 млн грн.

По состоянию на 18 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет более 176 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 14,96 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено 15,1 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

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Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 18 апреля 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет почти 311 млн грн. Министерство социальной политики Украины уже перечислило из него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, Украина может заблокировать переводы в РФ и Белоруссию на 200 миллиардов гривен.

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