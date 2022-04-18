Передавала данные оккупантам: в Луганской области задержана информатор РФ

Девушка передала захватчикам место дислокации военного подразделения.
В Луганской области стражи порядка задержали местную жительницу, которая передала оккупантам данные о расположении подразделения ВСУ.
Об этом сообщила полиция Луганской области.
"Жительница Лисичанска, будучи модератором одного из местных Telegram-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации военного подразделения. После чего здание, где находились военнослужащие и близлежащие дома, были обстреляны артиллерией оккупационных войск РФ", — говорится в сообщении.
Девушка рассказала, что однажды она передала информацию. После того, как от обстрела по координатам пострадали дома близко от ее дома, она покаялась и не отправляла никакую информацию.
Задержанной сообщение о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ей грозит лишение свободы от 12 до 15 лет.
Ранее стало известно, что в Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство по коллаборационной деятельности жителя Скадовска.
А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
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