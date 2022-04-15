Призывал Россию к борьбе в Украине: в Черкасской области поймали предателя

Призывал Россию к борьбе в Украине: в Черкасской области поймали предателя

Мужчине сообщено о подозрении.

В Уманщине правоохранители разоблачили мужчину, который пропагандировал за Россию в социальных сетях. Ему сообщили о подозрении, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Черкасской области.

По информации пресс-службы, житель Уманщины публично поддерживал военную агрессию Российской Федерации.

"Деструктивный контент мужчина распространял через запрещенные соцсети. В собственных материалах и сообщениях он поддерживал преступления российских военных и боевиков террористической группировки "ЛДНР". Также мужчина распространял "публикации" с символикой российской армии и призвал к борьбе с так называемыми "нацистами" на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители обыскали помещение мужчины и изъяли компьютер с поличным. Следователи сообщили уманчанину о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

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