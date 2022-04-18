Передавала дані окупантам: у Луганській області затримали інформаторку РФ

Дівчина передала загарбникам місце дислокації військового підрозділу.

У Луганській області правоохоронці затримали місцеву жительку, яка передала окупантам дані про розташування підрозділу ЗСУ.

Про це повідомила поліція Луганської області.

"Жителька Лисичанська, бувши модератором одного з місцевих Telegram-каналів, передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації військового підрозділу. Після чого будівля, де перебували військовослужбовці й прилеглі будинки були обстріляні артилерією окупаційних військ РФ", — йдеться у повідомленні.

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Дівчина розповіла, що одного разу вона передала інформацію. Після того, як від обстрілу за її координатами постраждали будинки близько від її дома, вона покаялась та не відправляла ніяку інформацію.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Їй загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська.

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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