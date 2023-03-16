Не тільки Бахмут: експерт назвав критично важливі напрямки на фронті

Поки увага українців прикута до боїв за Бахмут Донецької області, на кількох інших напрямках відбуваються події, які можуть суттєво вплинути на хід війни.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

На запитання, які напрямки на фронті можна виділити, окрім Бахмута, Грабський відповів:

"Треба звернути увагу на північний і південний фланг східного фронту. Йдеться про Дворічну Харківської області, тому що це фактично нависання на Куп'янськом. Противник розглядає цей напрямок як надзвичайно важливий. Другий напрямок, критично важливий як для України, так і для Росії - Вугледарський. У разі успіху росіян вони виходять фактично на кордони Дніпропетровської області. В разі нашого успіху ми можемо вийти навіть на околиці Маріуполя, таким чином виконавши нашу стратегічну задачу - розрубавши сухопутний коридор".

За словами експерта, хоча події там не висвітлюються медійно, бої тривають і мають достатньо високу інтенсивність - не таку, як у Бахмуті, "але ці дві точки є надзвичайно важливими".

Також Грабський наголосив на важливості боїв за Мар'їнку - "наші хлопці тримають противника, Мар'їнку можна поставити на один рівень з Бахмутом за інтенсивністю боїв".

"Вони не можуть одночасно наступати на різних напрямках, як би сильно їм цього не хотілося. Вони змушені зараз концентруватися на Бахмуті, потім можливо вони зосередять додаткові зусилля в районі Авдіївки, якщо ми відійдемо від Бахмута. Можливо Мар'їнка, можливо Вугледар. Вугледар залишається критично важливою точкою на карті нашої війни. А на півночі відмічається зосередження противника безпосередньо на російській стороні. Але це може свідчити про те, що в разі якихось успішних дій вони будуть розвивати наступ на Куп'янськ", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на цих напрямках. Окупанти також продовжують застосовувати тактику терору, не припиняючи обстріли населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що загальний темп російського наступу в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями, через значні втрати живої сили та техніки. Своєю чергою, ЗСУ мають можливості відновити ініціативу на фронті.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росіяни на фронті переходять до оборони, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

"Росіяни вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Якщо вони у своїй "спеціальній операції" вже перейшли у захист, то вони вже програли цю війну", - наголосив очільник Міноборони.

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