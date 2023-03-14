Феєнорд – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Перший поєдинок "гірників" з нідерландським клубом завершився внічию.

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти нідерландського "Феєнорда".

Гра відбудеться в Роттердамі на стадіоні "Де Кюйп". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що перший поєдинок суперників у Варшаві завершився внічию – 1:1.

Де дивитися матч Феєнорд – Шахтар

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Феєнордом" і "Шахтарем" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Феєнорд – Шахтар

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси нідерландської команди. На виграш "Феєнорда" можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия – 4,55. Перемога "гірників" – 6,80.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є представник Ередивізі. Вихід клубу з Нідерландів до чвертьфіналу оцінюється коефіцієнтом 1,23. На те, що путівку до наступного раунду плейоф завоює донецька команда, дають коефіцієнт 4,75.

Минулого вікенду "Шахтар" на виїзді розгромив "Кривбас" (0:3) та очолив турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від "Дніпра-1" на три бали.

"Кривбас" (0:3) та очолив турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від "Дніпра-1" на три бали. "Феєнорд" в останньому матчі вдома обіграв "Волендам" (2:1) у чемпіонаті Нідерландів. Наразі роттердамці лідирують у Ередивізі, випереджаючи на три очки "Аякс".

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