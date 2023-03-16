Викриті в Польщі шпигуни РФ планували паралізувати постачання зброї і техніки до України – МВС

Підозрювані мали готуватися до диверсій, аби завадити постачанню техніки, зброї та допомоги Україні.

Очільник МВС Польщі Маріуш Камінський заявив 16 березня про затримання дев’ятьох осіб, які співпрацювали з російською ФСБ та планували паралізувати постачання зброї до України.

Про це повідомляє CNN.

Камінський уточнив, що за даними слідства, затримані проводили в Польщі розвідувальну діяльність та готували "диверсійні акти на запит російської розвідки".

"Докази свідчать про те, що група здійснювала моніторинг залізничних маршрутів. До її завдань входило розпізнавання, моніторинг та документування транспорту зі зброєю, яка доставлялася до України. Підозрювані також мали готуватися до диверсійної діяльності з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні", – розповів польський міністр.

Він уточнив, що прокуратура пред'явила шістьом затриманим звинувачення у шпигунстві та участі в організованій злочинній групі. Щодо трьох інших затриманих ще тривають судові процеси.

Нагадаємо, напередодні польські ЗМІ повідомили, що спецслужби держави викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Група з шести осіб планувала підготовку до диверсійної діяльності в Польщі, зокрема на залізниці та автошляхах, якими транспортують зброю для України.

16 березня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про ліквідацію шпигунської мережі, яка збирала інформацію на користь РФ.

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