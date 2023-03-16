Подоляк про пожежу в будівлі ФСБ: "Прояв великого внутрішнього конфлікту"

Радник голови ОП вважає також пожежу в будівлі російської спецслужби свідченням ослаблення силового контролю.
Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Росії, свідчить про перехід цієї держави до великого внутрішнього конфлікту.
Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи пожежу в будівлі Управління прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону.
"Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Рф, зокрема в ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Рф до великого внутрішнього конфлікту", – йдеться в заяві Подоляка.
Він зазначив, що Україна не втручається, "але із задоволенням спостерігає…"
Нагадаємо, в Ростові-на-Дону 16 березня спалахнула пожежа в будівлі Управління прикордонної служби ФСБ РФ та горять баки з пальним. На місці також було чутно вибухи.
Додамо, що 11 березня на північному сході Москви горів офіс пропагандистського телеканалу РПЦ "Спас".
А 7 березня в Москві горіла будівля МВС.
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