Фейеноорд – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Первый поединок "горняков" с нидерландским клубом завершился вничью.

В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против нидерландского "Фейеноорда".

Игра состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кюйп". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что первый поединок соперников в Варшаве завершился вничью – 1:1.

Где смотреть матч Фейеноорд – Шахтер

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между "Фейеноордом" и "Шахтером" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Фейеноорд – Шахтер

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы нидерландской команды. На выигрыш "Фейеноорда" можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья – 4,55. Победа "горняков" – 6,80.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является представитель Эредивизи. Выход клуба из Нидерландов в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1,23. На то, что путевку в следующий раунд плей-офф завоюет донецкая команда, дают коэффициент 4,75.

В прошлом уикенде "Шахтер" на выезде разгромил "Кривбасс" (0:3) и возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла.

"Кривбасс" (0:3) и возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла. "Фейеноорд" в последнем матче дома обыграл "Волендам" (2:1) в чемпионате Нидерландов. Сейчас роттердамцы лидируют в Эредивизи, опережая на три очка "Аякс".

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