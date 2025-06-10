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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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143
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2 хв

Нова хвиля шахрайства: як зловмисники маніпулюють родинами військовополонених

Шахраї маніпулюють родинами полонених українських військових, видаючи себе за представників російських органів, і намагаються змусити їх надсилати фейкові звернення до різних структур.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ

ЗСУ / © Володимир Зеленський

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає про нову хвилю шахрайських дзвінків родичам українських захисників, які перебувають у полоні.

Про це вони написали в Telegram.

Невідомі особи, що називають себе «представниками російських органів, відповідальних за обмін», чинять психологічний тиск на сім’ї військовополонених.

Вони маніпулюють довірою родичів, змушуючи їх надсилати звернення до державних та міжнародних структур і пересилати підтвердження виконання цих дій — фото або скріншоти листів — у приватні повідомлення.

Шахраї також розповсюджують у чатах родин зниклих безвісти так звані «інструкції» і навіть пропонують зразки звернень та список установ для звернень.

У Координаційному штабі наголосили, що ці дії не мають жодного стосунку до офіційних механізмів обміну військовополонених. Це — чергова інформаційно-психологічна операція агресора, мета якої — дестабілізація суспільства, посівання паніки та дискредитація державних інституцій України.

Нагадаємо, український військовополоненний мав шрам на животі з надписом «Слава Росії», який йому зробили в полоні.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, що це фото справжнє і зроблене лікарем під час реабілітації після одного з попередніх обмінів.

«На жаль, справжнє фото. Історія така. Це не з цього обміну — це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав — сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять в полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці — українці добре знають, хто такі росіяни — а бачив увесь світ».

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