Нова польова форма російських окупантів неприємно здивувала: фото

Одяг робить малопомітними ворожих солдатів, як в окопі, так і на тлі “зеленки”.

Російські окупанти під час бойових дій в Україні влітку почали використовувати нову польову форму, яка має хороше маскування.

Про це повідомила українська волонтерка, контрактниця ЗСУ та громадська діячка Маруся Звіробій (Олена Самбул), опублікувавши відповідні фото на ствоїй сторінці у Facebook.

Як можна пересвідчитися, такий одяг робить малопомітними ворожих солдатів, як в окопі, так і на тлі “зеленки”, тобто лісосмуги.

Нова польова форма російських окупантів / Фото: волонтерка Маруся Звіробій

Нова польова форма російських окупантів / Фото: волонтерка Маруся Звіробій

Нова польова форма російських окупантів / Фото: волонтерка Маруся Звіробій

Нова польова форма російських окупантів / Фото: волонтерка Маруся Звіробій

У коментарях припускають, що допомогу росіянам зі створення такого маскувального “пікселя” надавали китайські виробники.

“А колись розвивались швидше них ми... Тепер тільки про*обуємся по всіх фронтах”, - написала в коментарі до фото Маруся Звіробій.

Нагадаємо, від початку 2024 року РФ збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.

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