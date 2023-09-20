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Оборона росіян біля Бахмута послаблена: розвідка Британії назвали причини

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Олена КапнікОлена Капнік
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Оборона росіян біля Бахмута послаблена: розвідка Британії назвали причини

Російська армія. / Фото: Associated Press

Російських десантників відвели від Бахмута.

Оборона окупаційних російських військ під Бахмутом на Донеччині послабилася. Адже Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що від 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут.

За даними розвідників Британії, цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, яка є одним з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Втім, Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13, створюючи перешкоду, що легко обороняється.

"Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону Росії навколо Бахмуту", - зазначають у британському Міноборони.

Як повідомлялося, в ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині.

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