Оборона росіян біля Бахмута послаблена: розвідка Британії назвали причини

Оборона окупаційних російських військ під Бахмутом на Донеччині послабилася. Адже Росія була змушена перекинути десантників на Мелітопольський напрямок

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що від 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут.

За даними розвідників Британії, цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, яка є одним з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Втім, Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13, створюючи перешкоду, що легко обороняється.

"Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону Росії навколо Бахмуту", - зазначають у британському Міноборони.

Як повідомлялося, в ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Донеччині.

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