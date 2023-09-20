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Оборона россиян у Бахмута ослаблена: разведка Британии назвали причины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оборона россиян у Бахмута ослаблена: разведка Британии назвали причины

Российская армия. / Фото: Associated Press

Российских десантников увели от Бахмута.

Оборона оккупационных российских войск под Бахмутом Донецкой области ослабла. Ведь Россия была вынуждена опрокинуть десантников на Мелитопольское направление.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что с 15 сентября Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут.

По данным разведчиков Британии, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, которая является одним из основных маршрутов поставок Бахмута с юга. Впрочем, Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клищиевкой и Т-05-13, создавая легко обороняющееся препятствие.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожской области на юге Украины предположительно ослабила оборону России вокруг Бахмута", — отмечают в британском Минобороны.

Как сообщалось, в ISW сделали заявление об "элитных" потерях РФ во время наступления у Бахмута. Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клещевки Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
883
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