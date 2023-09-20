Оборона россиян у Бахмута ослаблена: разведка Британии назвали причины

Оборона оккупационных российских войск под Бахмутом Донецкой области ослабла. Ведь Россия была вынуждена опрокинуть десантников на Мелитопольское направление.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что с 15 сентября Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут.

По данным разведчиков Британии, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, которая является одним из основных маршрутов поставок Бахмута с юга. Впрочем, Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клищиевкой и Т-05-13, создавая легко обороняющееся препятствие.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожской области на юге Украины предположительно ослабила оборону России вокруг Бахмута", — отмечают в британском Минобороны.

Как сообщалось, в ISW сделали заявление об "элитных" потерях РФ во время наступления у Бахмута. Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клещевки Донецкой области.

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