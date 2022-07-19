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Обстріл центра Краматорська: ДСНС повідомила про масштабну пожежу в багатоповерхівці

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Обстріл центра Краматорська: ДСНС повідомила про масштабну пожежу в багатоповерхівці

Фото: ДСНС України

На місці влучення ворожої ракети в багатоповерховий будинок в Краматорську виникла пожежа. Горіли балкони на третьому і четвертому поверхах.

В Краматорську сталася маштабна пожежа в багатоповерхівці, в яку влучили росіяни під час ракетного обстрілу.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, російські окупанти 19 липня приблизно в 12:55 нанесли ракетний удар по Краматорську. Внаслідок чого у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа на балконах третього та четвертого поверхах.

“О 13:15 пожежу локалізовано, а о 13:37 - ліквідовано. Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 19 осіб та 4 одиниці техніки”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні.

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