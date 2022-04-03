Одеський припортовий завод законсервували – мер

Працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку.

Потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку через воєнний стан в Україні.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова міста Южне Володимир Новацький.

"Одеський припортовий завод і міський спортивний комплекс «Олімп» зараз потрапили під консервацію. Працівники заводу та спорткомплексу «Олімп» відправлені у відпустки безстрокові", - повідомив мер.

Він також повідомив, що місто готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.

Нагадаємо, причиною вибухів в Одесі зранку 3 квітня стала повітряна атака російських окупаційних військ.

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