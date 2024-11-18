Окупанти атакують на всіх напрямках сходу України - Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою. Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив три атаки у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не здійснював.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки.

Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що станом на ранок 18 листопад 2024 року ЗСУ знищили 722 4400 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1560 російських військових.

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