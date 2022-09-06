Окупанти намагалися просуватися в районах восьми населених пунктів - Генштаб

Українські Сили оборони утримують зайняті позиції та не дають окупантам просунутися вглиб нашої держави.

Російські окупанти намагалися просуватися в районах восьми населених пунктів. Однак отримали “на горіхи” від української армії.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти намагалися просуватися в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

“Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

“Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій”, - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, що Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2.

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