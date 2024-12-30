Окупанти намагатимуться створити лещата напівоточення на Донеччині: експерт про загрозу

Мала ймовірність того, що росіяни будуть в лоб штурмувати Покровськ.

На Донеччині війська РФ спробують оминути місто Мирноград і створити лещата напівоточення з півночі та північного сходу від Покровська.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі "Радіо NV".

"Ворог все ж вирішив створювати лещата напівоточення на першому етапі Покровсько-Мирноградської міської агломерації. На південь і південний захід від Покровська йому це вдалося. Зараз я очікую, що в найближчій перспективі ворог намагатиметься оминути Мирноград з північного сходу та з півночі для того, щоб заблокувати наш гарнізон на цій ділянці фронту", – висловився Селезньов.

На його думку, окупанти навряд чи будуть в лоб штурмувати Покровськ, адже це призведе до шалених втрат у лавах російської армії.

"Перерізати шляхи логістичного забезпечення нашого гарнізону, який боронить і Покровськ, і Мирноград, йому цілком до снаги. Загалом ті процеси, які ми зараз спостерігаємо в районі Покровська – вони доволі красномовні", – наголошує Селезньов.

Як повідомлялося, тривають бої за місто Покровськ. Протягом доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 наступальні штурми противника.

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