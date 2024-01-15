Окупанти не досягнуть успіху під час запланованого наступу - ISW

Російські загарбники готуються до наступу на сході та півдні України в найближчі тижні. Проте навряд чи їм вдасться досягти успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку агресором наступу після того, як на сході та півдні України замерзне земля. Орієнтовно називається період між 12 січня і 2 лютого.

Мінусові температури в Україні, ймовірно, стримують операції на фронті. Водночас Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабного наступу, а наявне угруповання загарбників дозволяє лише здійснювати локальні тактичні маневри.

"ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку.

5 січня західні ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Що відомо про можливість повторного наступу РФ на Україну

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також зазначив, що у нього немає сумнівів, що "військові РФ знову підуть на Київ". За його словами, стратегічне завдання України — підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня, або навесні.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчими місяцями.

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