Окупанти обстріляли село на Луганщині: загинув священник

Російські загарбники завдали удару по селищу міського типу Михайлівка, внаслідок чого загинула одна людина, є також поранені.

У вівторок, 3 травня, окупанти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного Луганської області.

Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці ієромонах Парфеній.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков", - зазначив він.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк може потрапити в облогу за маріупольським сценарієм.

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