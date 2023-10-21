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Окупанти обстріляли школу на Херсонщині – відео наслідків атаки

Окупанти обстріляли школу на Херсонщині – відео наслідків атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Окупанти обстріляли школу на Херсонщині – відео наслідків атаки

Пошкоджена школа на Херсонщині після обстрілів окупантів / Фото: скриншот

Російські загарбники продовжують щоденні удари та обстріли Херсонської області.

У ніч проти 21 жовтня окупаційна армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської області – внаслідок атаки пошкоджено будівлю школи.   

Про це розповів очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На відео видно пошкоджену будівлю школу та розкидану цеглу на території навчального закладу після обстрілів окупантів.

Мрочко також додав, що за минулу добу російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 35 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Молодіжному, Придніпровському, Комишанах та Антонівці.

Вночі противник здійснив обстріл з РСЗВ Наддніпрянського та артилерійський обстріл Херсона.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами і дронами – що відомо про "прильоти".

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Окупанти обстріляли школу на Херсонщині

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Дата публікації
Перегляди
222
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