Окупанти обстріляли школу на Херсонщині – відео наслідків атаки

У ніч проти 21 жовтня окупаційна армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської області – внаслідок атаки пошкоджено будівлю школи.

Про це розповів очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На відео видно пошкоджену будівлю школу та розкидану цеглу на території навчального закладу після обстрілів окупантів.

Мрочко також додав, що за минулу добу російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 35 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Молодіжному, Придніпровському, Комишанах та Антонівці.

Вночі противник здійснив обстріл з РСЗВ Наддніпрянського та артилерійський обстріл Херсона.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами і дронами – що відомо про "прильоти".

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